الملا يحدد أربعة 'عناصر قوة' للحلبوسي ويؤكد: إقالته صعبة جداً

2019/05/21 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى القيادي في تحالف الإصلاح والاعمار حيدر الملا، الاثنين، أن إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "صعبة جداً"، عازيا ذلك إلى سببين، فيما حدد أربعة "عناصر قوة" يتمتع بها الحلبوسي.

وقال الملا في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه قناة السومرية، إن "إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي صعبة جداً لسببين، الأول أن الحصول على 166 صوتاً لسحب الثقة عن رئيس البرلمان عملية صعبة جداً".

وأضاف، أن "السبب الآخر في تصوراتي هو وجود إدراك لدى اغلب القوى السياسية بأنه لو أريدَت ان تتخذ خطوة باتجاه الاطاحة بالحلبوسي فستكون بعامل خارجي، وبالتالي فإن الكثير من الأطراف الداخلية ترفض أن تمنح هذا التخويل للعامل الخارجي في إسقاط الحلبوسي".وأشار الملا، إلى أن "الحلبوسي يتمتع بعناصر قوة من أبرزها أنه جاء بغطاء وطني ولم يأت بغطاء طائفي، بالإضافة إلى أنه لم يُعرف عنه تورطه في قضية طائفية، حيث لم ينظر له العراقيون على أنه تورط في الحرب الطائفية الأهلية أو في المال الذي دخل على المنصات في الأنبار والمحافظات المنتفضة".

وتابع، أن من "عناصر قوة" الحلبوسي أيضاً هو "البعد الشبابي لديه وهذه نقطة مستحبة لدى كافة أبناء الشعب العراقي لذلك نجد له رصيداً ليس فقط في محافظة الأنبار، وانما في ميسان والبصرة وذي قار"، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الحلبوسي "عندما كان محافظ للأنبار استطاع أن يترك بصمة إيجابية في المحافظة".

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