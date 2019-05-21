2019/05/21 | 00:51

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فريق برسبوليس الايراني يتغلب على السد القطري بهدفين دون رد

فريق برسبوليس الايراني

يتغلب على السد القطري بهدفين دون رد في دوري أبطال #آسيا لكرة

القدم

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