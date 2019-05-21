2019/05/21 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ امراة رمت نفسها من اعلى جسر ببغداد بدافع الانتحار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 00:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ امراة رمت نفسها من اعلى جسر ببغداد بدافع الانتحار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ امراة رمت نفسها من اعلى جسر ببغداد بدافع الانتحار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).