2019/05/21 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yyODpwCLmt8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد تأييدا لمشروع السيد مقتدى الصدر للاصلاح) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد تأييدا لمشروع السيد مقتدى الصدر للاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).