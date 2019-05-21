الامين المالي للاولمبية يبعث رسالة لرئيس الوزراء بشأن تدويل أزمة الرياضة

2019/05/21 | 01:02

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بغداد اليوم- بغداد

أرسل الامين المالي للجنة الاولمبية العراقية سرمد عبد الاله رسالة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كشف فيها عن تدويل أزمة الرياضة ما بين الاولمبية وأطراف حكومية.

وذكر عبد الاله في الرسالة التي اطلعت عليها (بغداد اليوم): "اعلم جيدا انك تمتلك اولويات كثيرة تتقدم على الملف الرياضي بأهميتها والبلد يواجه مرحلة حرجه على الصعيدين الداخلي والخارجي، لذلك اعتمدت على استشارات الاقرب اليك من اجل ايجاد الحلول لازمة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وللأسف تمت مصادقتك على ضوابط واليات تمحي اسم وتاريخ هذه المؤسسة العراقية التي بقيت بعيدة عن صراعات الاحزاب وتدخل السياسيين، وهذه الضوابط تتقاطع مع القوانين العراقية والميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية".

وأضاف: "البعض اوصل لك ان هذه الضوابط تتوافق مع تعليمات رئيس اللجنة الاولمبية الدولية (باخ)، ولا اعتراض عليها من مدير العلاقات الدولية جيروم، وان قرار المحكمة الاتحادية بوصف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية (كيان منحل) سيمنح هذه الضوابط شرعية قانونية".

وتابع: "لذلك سيدي الرئيس استميحك عذرا، أن نسلك الطرق القانونية داخليا وخارجيا من اجل اعادة الهيبة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لأجل ان نصل اليك مستقبلا ونحن نحمل ما يخالف من استشار اليك بدوافع لا تبتعد عن الحزبية والشخصية باسم الاصلاح".

وكان رئيس الوزراء قد صادق على توصيات اللجنة الخماسية المشكلة لحل ازمة الرياضة بقرار مجلس الوزراء 140 لعام 2019.

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