2019/05/21 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل الارهابيين الاثنين حرات عواد العيساوي المكنى بـ”ابو عمر تسليح” وحارث محمد عواد العيساوي المكنى بـ”ابو هارون” بعملية لجهاز مكافحة الارهاب في الرطبة.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “جهاز مكافحة الارهاب وبعملية نوعية وباسناد من طيران التحالف الدولي، قتل كل من حرات عواد خلف العيساوي المكنى بابو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل الإرهابيين حرات وحارث العيساوي بعملية لمكافحة الارهاب بالانبار وكالة خطوة برس.

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