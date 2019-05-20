عروس الرافدين

2019/05/21 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناء الالوسي

بغداد الشعر والقافيه فيكِ ماتت فانتِ تمشين بين قتلى لكن روحك لم تزهق دما .عطرك مسك وعنبر يثمل به عاشق النهر غدى على ثناء الكرام يحمل البرد من خجل الكلام يقول عنك انه اوفى العهد لكنه بذمة الرجال عاق وان تحدث عن الاصل فهو شر الحسب والانساب صفاته بين نمام وجلاد شاهد على ظلمك لكنه صم ابكم بامتياز اجناس مع اجناس اتحدت لكسر طوق الكبرياء وحدوا السيف بالسيف وذبحوا ليلك قبل الاشراق طعنات فوق طعنات فلم تري اي ندبات وكدمات كنوح انت في المصائب فادعي ربك ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين سيشهر السيف من جديد ويغمر الطوفان الطغاة وستمطر السماء كسفا وتحل لعنه الله على الاعداء فصبرا كصبر ايوب ستورد الزهور وتلك العجوز كزليخة في عشق يوسف وتعود من جديد بسمة بغداد

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