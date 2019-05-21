2019/05/21 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ixmdvy9Nx2A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في متناول اليد ... هوشيار زيباري) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في متناول اليد ... هوشيار زيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).