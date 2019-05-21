2019/05/21 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: سنجري محادثات مع إيران عندما يكونون مستعدين وطهران سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا فعلت أي شيء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 01:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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