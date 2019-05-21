ترامب: أي خطأ من قبل إيران سيلقى ردا بقوة عظيمة

2019/05/21 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يرى أن "إيران أبدت عدوانية كبيرة تجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة"، بأن يلقى أي خطأ من قبل الجمهورية الإسلامية ردا "بقوة عظيمة".وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به ليلة الاثنين أمام البيت الأبيض، إن "إيران أبدت عدوانية كبيرة"، مضيفا أن "إيران سترتكب خطأ فادحا جدا في حال فعلت أي شيء (ضد الولايات المتحدة)، لكن لا مؤشرات على ذلك حاليا".

وتابع الرئيس الأمريكي مهددا: "وفي حال قاموا بذلك فإنهم سيواجهون ردا بقوة عظيمة".

وأكد ترامب مع ذلك أن الولايات المتحدة ستخوض المفاوضات مع إيران عندما ستكون الجمهورية الإسلامية جاهزة لذلك.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، التي تتهمها بالسعي للحصول على أسلحة نووية ودعم الإرهاب، وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln" رفقة قاذفات من طراز "B-52" إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

من جانبها، وجهت إيران تحذيرات عدة إلى الولايات المتحدة من شن أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.

وعلى الرغم من إصرار طهران على أنها لا تريد حربا، إلا أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد، في وقت سابق من يوم الاثنين، رفضه التفاوض مع الولايات المتحدة في الظروف الحالية التي اعتبر أنها تتطلب "المقاومة والصمود".

بغداد اليوم- متابعة

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن ظروف اليوم ليست مناسبة للتفاوض، وهي ظروف مقاومة وصمود، فيما أشار الى أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت أكثر من 10 طلبات للتفاوض، وقد رفضتها إيران.

وذكر الرئيس روحاني خلال لقائه جمعا

بغداد اليوم- متابعة

قررت وحدة أمن المعلومات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، حظر استخدام أي هواتف غير ”الآيفون“، ضمن إجراءات أمنية تتعلق بالضباط وكبار قيادات الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته القناة العبرية السابعة، اليوم الاثنين.

وجاء ق

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران قامت اعتبارا من اليوم برفع معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف.

وأكد كمالوندي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير م

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