الياسري يؤكد دعمه لنادي النجف الرياضي

2019/05/21 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على بركة الله وبجهود حثيثة من قبل الحكومة المحلية وفي مقدمتها محافظ

النجف الأشرف السيد لؤي الياسري والدوائر الخدمية المختصة تم قبل قليل

الإنتهاء من تشغيل منظومة الكهرباء لملعب النجفي الدولي كتجربة أولى

تكللت بالنجاحالياسري أكد أن هذه الخطوة هي لدعم نادي النجف الرياضي في مشواره

الرياضي والجماهير الرياضية وإتاحة الفرصة للتشجيع في أجواء تسودها

الراحة والمحبة والسلام لأول مرة مباراة على أرض ملعب النجف الأولمبي بالأنوار

الكاشفة ندعو جماهيرنا العريقة الرياضية لمؤازرة نادي النجف الرياضي في

مباراة يوم غدٍ الساعة العاشرة مساءً أمام نادي الكهرباءكل التوفيق لغزلان البادية في مشوارهم بالدوري العراقي وتحقيق فوز

جديد ليدخل الفرحة لقلوب الجماهير الرياضية

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