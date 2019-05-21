2019/05/21 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الجمهورية برهم صالح عصر اليوم رئيس تحالف القرار أسامة عبد العزيز النجيفي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يبحث مع النجيفي الصراع الايراني الامريكي وتاثيره على العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يبحث مع النجيفي الصراع الايراني الامريكي وتاثيره على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).