الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة ابعاد العراق عن الازمة الحالية بين الولايات المتحدة وايران

2019/05/21 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعا مساء اليوم في مقر رئيس الجمهورية .

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