2019/05/21 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: سنجري محادثات مع طهران عندما تكون مستعدة وأي خطأ من قبلها سيلقى ردا بقوة كبيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 02:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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