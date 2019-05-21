العمليات المشتركة : مقتل 11 ارهابيا والعثور على كمية ضخمة من الاسلحة في صلاح الدين

2019/05/21 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تعلن مقتل 11 ارهابيا والعثور على كمية ضخمة من الاسلحة في صلاح الدين

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