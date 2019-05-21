15 رمضان 1963 يوم قتل المجرمون نظام الجمهورية الاولى

2019/05/21 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن نتعب ولن تعجز الاقلام الصادقة بتدوين الذكريات الخالدة لأنزه زعيم شهده تاريخ العراق المعاصر..الزعيم الذي كان تاجا لامعا عاليا يسطع فوق رؤوس الزعماء

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