جهاز مكافحة الارهاب يؤكد مقتل عناصر من قيادات داعش في الرطبة

2019/05/21 | 03:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

اكدت استخبارات جهاز مكافحة الارهاب العراقية في بيان لها استلمت وكالتنا نسخة منه "مقتل قيادات مهمة من عناصر تنظيم داعش الارهابي في محافظة الانبار".واوضح البيان ان قوات جهاز مكافحة الارهاب العراقية بأسناد طيران التحالف قاموا بتنفيذ عملية استباقية اسفرت عن مقتل كل من هراط عواد خلف العيساوي المكنى ابو عمر العيساوي وحارث محمد عواد العيساوي المكنى ابو هارون.واكد البيان على استمرار قوات الجهاز بتنفيذ عمليات نوعية للقضاء على هذا التنظيم.

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