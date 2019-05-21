التفاوض ما زال معلقا.. ترامب يهدد وروحاني يرد

2019/05/21 | 03:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته لإيران، وأبقى مسألة التفاوض رهنا باستعداد الإيرانيين، بينما أكد نظيره الإيراني حسن روحاني أن بلاده تلقت

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