2019/05/21 | 03:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح اعتذار الداعية السعودي عائض القرني باسم “الصحوة”، عمّا اقترفه هذا التيار المنتج لفكر متشدد نظّر طيلة عقود لحتمية الصدام الدائم بين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصاد الصحوة.. متى تبرأ مصر من هذا البلاء؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصاد الصحوة.. متى تبرأ مصر من هذا البلاء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).