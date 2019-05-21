ذكَّره بالإسكندر وجنكيز خان.. ظريف يرد على تهديدات ترامب

2019/05/21 | 03:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تهديد الإيرانيين، وقال إن ترامب يريد أن يحقق ما فشل

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