استهداف السفارة الأميركية ببغداد جسّ نبض إيراني لردة فعل واشنطن

2019/05/21 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تعيش الميليشيات العراقية الموالية لإيران حالة من الترقب، بانتظار الردّ الأميركي على هجوم صاروخي استهدف محيط سفارة الولايات المتحدة في

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