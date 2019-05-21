الأردن يشطب مزايا الواردات لإنقاذ الصناعات المحلية

2019/05/21 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يشطب مزايا الواردات لإنقاذ الصناعات المحليةعمان - عمّ التفاؤل الأوساط الصناعية الأردنية، الذين ينتظرون انتعاش تجارتهم المتعثرة نتيجة المنافسة الشديدة مع البضائع المستوردة، حينما ألغت الحكومة المزايا الكثيرة التي كانت قد منحتها للواردات.وفي خطوة تحفيزية أخرى، أوقفت الحكومة العمل بتأجيل الضريبة على السلع المستوردة، ما يسهم بتشجيع الإقبال على شراء السلع المصنّعة محليا.ولدى السلطات قناعة بأن التعويل أكثر على المنتجات المحلية سيدعم الاستثمار ويعزز الصادرات، وبالتالي ضخّ إيرادات إضافية في خزينةالدولة.وثمّنت غرفتا صناعة الأردن وعمان في اجتماع لمناقشة آثار قرار الحكومة إلغاء المعاملة التفضيلية على السلع المستوردة عقد مؤخرا، الخطوة التي يعتبرونها جاءت في وقت حساس للغاية.ونسب لرئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير قوله إن “القرار مهم لأنه يعمل على تشجيع الصناعة الوطنيّة، وبما يخدم غرفتي صناعة الأردن وعمان والمستهلك الأردني”.وأكد أن قرار خفض الضريبة على مدخلات الإنتاج ومعالجة الخلل في نسب الضرائب على مدخلات الصناعة ومخرجاتها خطوة في الطريق الصحيح.ويأتي القرار بعد ضغوط من غرفتيْ صناعة عمان والأردن وجهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل.وهناك تجاوب كبير تبديه دائرة ضريبة الدخل مع مطالب غرفتيْ صناعة الأردن وعمان لحلّ المشاكل التي تواجههم بما يخدم الصناعة الأردنية.

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