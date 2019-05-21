الزمالك يتعهد برد الاعتبار في إياب كأس الاتحاد الأفريقي

2019/05/21 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمالك يتعهد برد الاعتبار في إياب كأس الاتحاد الأفريقيبركان (المغرب) - تعهد كريستيان غروس بأن فريقه الزمالك المصري “سيقاتل” في مباراة الإياب لنهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد خسارته بهدف متأخر أمام مضيفه نهضة بركان المغربي .وقال غروس “سوف نقاتل خلال مباراة العودة من أجل تحقيق الفوز، وتعويض الخسارة، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب”.وأضاف “دخلنا مباراة الذهاب لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن نجح الفريق المغربي في تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني”، متعهدا بـ”معالجة الأخطاء سريعا”.ويدين نهضة بركان بهذا الفوز لمهاجمه الدولي التوغولي كودجو فو-دوه لابا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4.ونجح لابا (27 عاما) الذي تعرض لرقابة محكمة ولصيقة من مدافعي الزمالك، في خطف هدف الفوز بعدما جرى بسرعة فائقة وراء كرة طويلة أرسلت من منطقة فريقه الدفاعية، وتبادل تمريرها مع حمدي لعشير قبل أن ينهيها في سقف المرمى (90+4).ورفع لابا رصيده إلى ثمانية أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، ومنح الفوز لفريقه الذي تصدت خشبات مرمى الزمالك لمحاولتين للاعبيه في مراحل سابقة من المباراة.وفي المقابل، قال مدرب الفريق المغربي منير الجعواني “أتيحت لنا العديد من الفرص لاسيما في الشوط الأول، وكل لاعبينا قدموا أداء جيدا.الآن تنتظرنا مهمة كبيرة لإحضار اللقب من مصر”.وتقام مباراة الإياب الأحد المقبل على أستاد برج العرب قرب الإسكندرية، وبات الزمالك بحاجة إلى الفوز على أرضه 2-0 أو بفارق أكثر من هدفين لكي يحرز اللقب الأول في مسابقة كأس الاتحاد التي اعتمدت في 2004 بدلا من كأس الكؤوس.

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