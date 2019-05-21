تاوامبا: عرض العين اجتهادات صحافية

2019/05/21 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاوامبا: عرض العين اجتهادات صحافيةدبي - أكد الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودي، أن إدارة ناديه لم تتلق أي عرض رسمي من العين الإماراتي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال تاوامبا في تصريحات صحافية “حتى الآن أنا لاعب في صفوف التعاون وأرتبط بعقد معه، ومستقبلا سأتحدث مع الإدارة”.وأضاف “عرض العين مجرد اجتهادات صحافية، وبالتأكيد إذا وصل للتعاون عرض، سأكون أول من يعلم”.وتواجد تاوامبا ضمن قائمة المرشحين، لجائزة أفضل لاعب بالدوري السعودي للمحترفين، عن الموسم المنقضي.وسجل المهاجم الكاميروني 20 هدفا خلال مشواره مع التعاون في المسابقة، ليحتل بذلك المركز الثالث في ترتيب قائمة هدافي الدوري.كما قاد الفريق للحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.وكانت أخبار صحافية قد أشارت إلى أن مجلس إدارة نادي التعاون السعودي برئاسة محمد القاسم، تلقى عرضا من العين الإماراتي للحصول على خدمات تاوامبا.وقالت إن إدارة العين رصدت الإماراتي خمسة ملايين ريال من أجل التعاقد مع المهاجم الكاميروني.ويذكر أن فريق التعاون السعودي رفض عرضا من أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للتعاقد مع المهاجم الكاميروني مقابل 10 ملايين ريال.

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