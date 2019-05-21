2019/05/21 | 06:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنهاء عملية تفتيش واسعة بين الحضر وجزيرة صلاح الدين وإعلان نتائجها أنهت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، العملية الأمنية المشتركة بين الحضر وجزيرة صلاح الدين بتحقيق أهدافها كاملة.وقال بيان لاعلام الحشد، إن "العملية الأمنية المشتركة التي انطلقت، لملاحقة فلول داعش في الجزيرة الواقعة بين الحضر وصلاح الدين انتهت بتحقيق كامل أهدافها والخطط المرسومة لها، مبينا أنه تم قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير مضافتين أثناء العملية".وأضاف، إن العملية كانت من خمسة محاور شاركت فيها قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي واللواءين 31 و6 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية بإسناد طيران الجيش، مشيرا إلى أن العملية تهدف لتأمين الجزيرة ومنع تسلل الدواعش لاستهداف المدن الآمنة في المثلث الواقع بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى.

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