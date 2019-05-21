English | كوردى

شاهد بالفيديو.. قتل زوجته الحامل بابنه 😳💔😔


شاهد بالفيديو.. قتل زوجته الحامل بابنه 😳💔😔
2019/05/21 | 07:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: NrgQ1BpVtes

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قتل زوجته الحامل بابنه 😳💔😔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قتل زوجته الحامل بابنه 😳💔😔) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا