مفتش الداخلية يعلن إحالة ملف “الميتسوبيشي” لمحكمة النزاهة واستقدام “أعضاء العقد”

2019/05/21 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، الثلاثاء، عن إحالة ملف سيارات “الميتسوبيشي” التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية في الحكومة السابقة إلى هيئة النزاهة، مؤكدا استقدام المقصرين الاعضاء في ابرام العقد التي وردت اسماؤهم بالتحقيق.وقال الاسدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم احالة ملف سيارات الميتسوبيشي الى محكمة […]

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