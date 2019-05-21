فتح 12 مقبرة جماعية للايزديين في سنجار

2019/05/21 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية، ويعمل على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه فرانس برس الإثنين.واتفق مجلس الأمن الدولي في 2017 على فتح تحقيق أممي […]

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