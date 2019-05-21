المرور تصدر قراراً بشأن عقود تحويل السيارات

2019/05/21 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اصدرت مديرية المرور العامة قراراً بشأن العقود المرورية الورقية لتحويل السيارات.حيث قررت المديرية طباعة تسلسلات جديدة من ارقام العقود المرورية الورقية ليتم توزيعها بين شركتي القطاع الخاص اللتين تم التعاقد معهما من قبل وزارة الداخلية.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية مؤيد خليل سلمان بتصريح صحفي، ان “مهمة اللجنة المشكلة من […]

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