مصادر يمنية لـ

2019/05/21 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مصادر يمنية، ان سلاح الجو المسير للمقاومة اليمنية، نفذ هجوم على مطار نجران بطائرة قاصف K2 .

وقال مصدر يمني لـ "العهد نيوز"،

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