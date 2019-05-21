بالفيديو.. تصريح هام بخصوص توزيع الأراضي على المواطنين.. والبداية من مدينة السياب

2019/05/21 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الاعمار والاسكان العراقي بنكين ريكاني عن البدء باجراءات تخصيص الاراضي السكنية للمواطنين، مشيراً الى ان الخطوة الاولى ستكون من البصرة.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية "إن فرق وزارة الاعمار بدأت اعتباراً من هذا الاسبوع بالعمل على فتح الطرق بالمناطق الجديدة".

وتابع "بعد العيد باسبوع سيتم فرز الاراضي".

واشار الى ان الوزارة اعدت تصميماً لمدينة سكنية سميت بمدينة السياب.

الفيديو سيظهر خلال ثواني:

يقول ناشطون "إذا نجح هذا الوزير في تنفيذ هذا المشروع العملاق، فيمكن القول إن مشكلة السكن ستحل، والبداية من البصرة"، فيما رأيكم؟

الفيديو سيظهر خلال ثواني:

الحلقة بالكامل لمن فاتته المشاهدة:

مصدر الفيديو: BHe9gGot7Hs

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