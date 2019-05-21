توجه برلماني لتمرير ’’موازنة تكميلية’’ بعد حزيران

2019/05/21 | 08:45

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بغداد اليوم - متابعة

توقع اعضاء في مجلس النواب اقرار "موازنة تكميلية" للعام الحالي، بعد حزيران المقبل، من اجل النهوض بواقع البنى التحتية في المحافظات، بينما ربط نواب اخرون تمريرها بحدوث ارتفاع في اسعار النفط. وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عباس يابر العيفاريفي تصريح صحافي: ان "اللجنة ساعية الى دراسة ما تم تنفيذه من مشاريع مسندة الى الوزارات الخدمية، لغرض اعداد موازنة تكميلية للنهوض بالجانب الخدمي وخصوصاً مشاريع البنى التحتية في المحافظات"، موضحا ان "اغلب تلك المحافظات تعاني من عدم وجود وحدات معالجة للانواع المختلفة من النفايات، إذ ترمى في الانهر، ما يؤثر بيئيا وصحيا في حياة المواطنين ويكون تأثيره اكثر في المحافظات الجنوبية باعتبارها تقع في نهاية الانهر".من جانبها، بينت عضو اللجنة المالية البرلمانية، اخلاص الدليمي ان "مجلس النواب سوف يقر موازنة تكميلية بعد شهر حزيران المقبل"، موضحة ان "ارتفاع اسعار النفط سيسهم في اعداد تلك الموازنة التي يمكن تضمينها فقرات اهملتها الموازنة العامة للدولة".في حين "لم يؤكد" عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي، "امكانية اقرار موازنة تكميلية للعام 2019 من عدمها" لكنه اشترط لتحقيق ذلك " وجود وفرة مالية سببها ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية"، موضحا انه "في حال حدثت تلك الوفرة فسوف ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة التكميلية الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليه".

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء (21 أيار 2019) نتائج العملية الأمنية التي شاركت بها قيادة عمليات صلاح الدين، والشرطة المحلية، والحشد الشعبي، لتطهير جزيرة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "قيادة عمليات صل

بغداد اليوم- النجف

انتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (20 أيار 2019)، "انتشار" الطائفية في المجتمع العراقي، فيما أشار الى أنها موجودة حتى في المأكل والمشرب.

وذكر الصدر عبر حسابه في تويتر، ضمن سلسلة تغريدات خصصها للحديث عن

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين (20 أيار 2019) بضرورة الابتعاد عن أي حرب محتملة بين الولايات المتحدة الامريكية، وايران، فيما دعا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الى توضيح ما تحقق من برنامجه الحكومي حتى الان.

وقال الح

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