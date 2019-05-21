شهادة الدكتوراه في فلسفة المسرح للمخرج ثائر عبد علي

2019/05/21 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نال الفنان المخرج"ثائر عبد علي"شهادة الدكتوراه في فلسفة الاخراج المسرحي من كلية الفنون الجميلة، عن اطروحته الموسومة( معادلات الجذب الفيزيائي في العرض المسرحي –قاسم مؤنس –انموذجاً).

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