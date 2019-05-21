المذيعة سهام مصطفى في فيلم كلشي ماكو

2019/05/21 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المذيعة المعروفة "سهام مصطفى" عن دخولها عالم التمثيل السينمائي لاول مرة من خلال فيلم جديد سينتهي تصويره قريبا.

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