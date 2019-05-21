2019/05/21 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، مقتل 11 إرهابيا وتدمير عشرات الأوكار إثر عملية أمنية لتطهير جزيرة صلا الدين.وقالت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قيادة عمليات صلاح الدين شرعت من خلال قوة من الفرقة 14 والفرقة 20 ومديرية شرطة المحافظة وقيادة محور صلاح الدين / حشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 11 إرهابياً وتدمير عشرات الأوكار في جزيرة صلاح الدين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 11 إرهابياً وتدمير عشرات الأوكار في جزيرة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 11 إرهابياً وتدمير عشرات الأوكار في جزيرة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).