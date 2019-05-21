2019/05/21 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، صرف مبلغ 400 مليار دينار لتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزير نوري صباح الدليمي، صادق على إطلاق صرف 400 مليار دينار لتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحسين الواقع الاقتصادي في محافظة البصرة خاصة والعراق بنحو عام."

وأوضحت الوزارة أنه "في إطار اختصار الروتين وتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير في أقصر فترة زمنية ممكنة، خوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في وزارة النقل بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019."

وأوضح الدليمي أن "مبلغ الـ 400 مليار دينار تمت المصادقة عليه ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل لعام 2019، عدا المبالغ المستحقة للمقاولين."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرف 400 مليار دينار لإنشاء بنى تحتية في مشروع الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرف 400 مليار دينار لإنشاء بنى تحتية في مشروع الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).