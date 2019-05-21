غوّاص يسبح مع حوت أزرق ضخم في لقطات مثيرة

2019/05/21 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكّن مصور تايلاندي من التقاط صور مذهلة لحوت أزرق ضخم، طوله 30 مترا تقريبا، وصل إلى مياه سريلانكا الدافئة بحثا عن الغذاء.وقال تاناكيت يامّو سوانيانغوان، البالغ من العمر 37 عاما: “بدا الأمر وكأنه غواصة.كل حوت رأيناه كان ضخما، ولكن هذا الحوت الأزرق بلغ طوله زهاء 30 مترا.لقد جعلني أدرك كم أنا صغير

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