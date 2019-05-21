2019/05/21 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى عن إخماد حريق نشب في مساحة من الادغال قرب مقر اللواء (74) في الجيش.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “فرقنا التابعة الى مركز دفاع مدني جلولاء بإمرة العقيد عماد خليل إبراهيم ضابط المركز تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب في ديالى وكالة خطوة برس.

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