كولن باول يعترف : أخطأنا بترك السعودية تهاجم اليمن

2019/05/21 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف وزير الخارجية الامريكية الاسبق، كولن باول، عن ان امريكا اخطأت بترك السعودية تهاجم اليمن.

وقال لشبكة لقناة فوكس الامريكية، انه "كان علينا ان لا نصدق

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