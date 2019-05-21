مقصلة يويفا تجبر تشيلسي على الرضوخ لريال مدريد

2019/05/21 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن موافقة تشيلسي على رحيل لاعبه البلجيكي، إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن تشيلسي، على

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