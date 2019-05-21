المرور تقرر طباعة تسلسلات جديدة لعقود التحويل

2019/05/21 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، طباعة تسلسلات جديدة من ارقام العقود المرورية الورقية ليتم توزيعها بين شركتي القطاع الخاص اللتين تم التعاقد معهما من قبل وزارة الداخلية.وقال مدير العلاقات والإعلام بالمديرية العميد مؤيد خليل سلمان في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مهمة اللجنة المشكلة من قبل الوزارة ستكون مراقبة […]

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