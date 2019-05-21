أكثر من مليون توقيع تزايد فلكي لأعداد المتذمرين من صراع العروش

2019/05/21 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت العريضة العالمية التي تطالب بإعادة إنتاج الجزء الأخير من “صراع العروش”، رواجا غير متوقع، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها مليون شخص حتى اللحظة.وعلى الرغم من التجاوب الذي لاقته العريضة، إلا أن مؤسسها، ديلان دي، المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، اعترف أنه لا يتوقع رضوخ الشركة المنتجة، “HBO”، للمطالبات المتزايدة، لإعادة كتابة وإنتاج الجزء الثامن.كما

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