سوريا.. هدنة الـ72 تتهاوى بخروقات الإرهابيين وتعزيزات تركيا

2019/05/21 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت التنظيمات الإرهابية خرقها للهدنة شمالاً مدعومة بتعزيزات تركية لمحاولة صد تقدم الجيش العربي السوري، إلا أن الأخير وقف بالمرصاد للخروقات وقتل العديد من الإرهابيين،

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