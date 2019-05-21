البرلمان يتجه لاقرار موازنة تكميلية بعد منتصف العام الحالي

2019/05/21 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن توجه نيابي لاقرار موازنة تكميلية بعد شهر حزيران المقبل، مبينة أن ارتفاع اسعار النفط سيسهم في اعداد تلك الموازنة.وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس النواب سوف يعمل على اقرار موازنة تكميلية لموازنة عام 2019 بعد شهر حزيران المقبل”.وأضافت الدليمي، أن […]

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