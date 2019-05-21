2019/05/21 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس أفادت مديرية الشرطة في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء بالقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة الدكة العشائرية.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارز مركز شرطة الشطرة القت القبض على متهم يبلغ 28 عاما ويسكن قضاء النصر شمال ذي قار والمطلوب وفق احكام المادة ثانيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بارتكاب الدكة العشائرية في ذي قار وكالة خطوة برس.

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