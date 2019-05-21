مفتش الداخلية: إحالة ملف الميتسوبيشي لمحكمة النزاهة واستقدام أعضاء العقد

2019/05/21 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، الثلاثاء، عن إحالة ملف سيارات الميتسوبيشي التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية في الحكومة السابقة إلى هيئة النزاهة.

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