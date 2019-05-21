فريق أممي يعثر على 12 مقبرة جماعية شمالي العراق

2019/05/21 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الإيزيدية في العراق على 12 مقبرة جماعية، ويعمل الآن على جمع شهادات

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