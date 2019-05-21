اجتماع أمني مرتقب لحسم قانون جرائم المعلوماتية

2019/05/21 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن قرب عقد ورشة تضم جميع الاجهزة الامنية والمعنيين بهذا القانون من اجل جمع وجهات النظر لوضع اللمسات الاخيرة على القانون وعرضه للقراءة الثانية في اقرب وقت.وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك ورشة ستعقد خلال هذا الاسبوع تضم جميع الاجهزة الامنية […]

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