2019/05/21 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة “فورد” نموذج ” ST” الجديد من سيارات “Focus”، التي تعتبر واحدة من أفضل السيارات العائلية، وأكثرها رواجا في العالم.وجاء النموذج الأخير من “ST” بهيكل هاتشباك أنيق، مزود بمصابيح LED، وفتحات هوائية كبيرة، تعطي السيارة روح المركبات الرياضية.أما قمرة هذه السيارة فزودت بمقاعد “Recaro” مريحة تتسع لـ 5 ركاب، ومقود رياضي مميز،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فورد تطلق نسخة مميزة من سيارة Focus الشهيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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