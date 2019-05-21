هيئة الحج: السعودية لم توافق لغاية الان على زيادة حصة العراق

2019/05/21 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الثلاثاء، أنها تنتظر وصول الموافقة الرسمية من السلطات السعودية بشأن زيادة حصة العراق من مقاعد الحج ليتسنى لها تقديم الفائزين بالقرعة من اسماء العام المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة لم تتسلم الموافقة بشكل رسمي من وزارة الحج السعودية […]

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